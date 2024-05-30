Україна

Юний гравець отримав виклик від Ротаня.

Вінгер Металіста Геннадій Синчук отримав дебютний виклик до лав національної олімпійської збірної України, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

17-річний гравець жовто-синіх, який вже має успішний досвід гри за збірні U-17 та U-19, прийме участь у товариському турнірі Maurice Revello Tournament.

Суперниками команди Руслана Ротаня на груповому етапі стануть команди Індонезії, Італії, Панами та Японії.

Відзначимо, що змагання пройдуть у Франції з 3-го по 16-те червня.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2023/24 Металіст зберіг місце в Першій лізі.