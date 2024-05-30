Німеччина

Бельгієць починає наводити лад у Мюнхені.

Новоспечений керманич Баварії Венсан Компані висловився після свого призначення у мюнхенський клуб. Його слова наводить Bayern&Germany.

"Я зустрів дуже приємних людей. Знаю, яким великим клубом є Баварія. Дуже пишаюся, що я тут, і водночас я дуже мотивований. Для нас новий сезон починається просто зараз.

Я виріс на вулицях Брюсселя, в академії Андерлехта. Я хочу, щоб мої гравці були сміливими, агресивними, вони повинні бути командою. Хочу, щоб вони грали саме так, це відображає і мій характер. Треба зберігати цей настрій протягом всього сезону.

Поки занадто рано говорити про гравців. Я з нетерпінням чекаю початку роботи з ними. Мені хочеться з'ясувати, наскільки вони голодні. Баварія не стала чемпіоном минулого сезону, це я теж знаю. Я подивлюся, хто з гравців досить голодний, щоб грати за Баварію, — сказав Компані.