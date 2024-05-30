Клуб може підсилитися гравцем однієї з найсильніших команд Бразилії.
Луїс Гільєрме, Getty Images
30 травня 2024, 19:56
Вест Гем розглядає варіант з придбанням Луїса Гільєрме з Палмейраса влітку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі ведуться перемовини між командами. Сума трансферу може скласти 30 мільйонів євро та пункт стосовно подальшого продажу.
Вінгер є вихованцем Палмейраса, разом з яким став чемпіоном Бразилії, а також Кубок Америки U-20.
Цього календарного року 18-річний гравець провів 16 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.