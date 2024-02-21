У клубі сподіваються на форварда і його успішні виступи.
Ендрік Гравець - Getty Images
21 лютого 2024, 20:34
Палмейрас хоче залишити Ендріка до грудня 2024 року і сподівається домовитися з Реалом - повідомляє ресурс GOAL Brasil.
У клубі вважають, що з трансфером Кіліана Мбаппе форвард не матиме багато ігрових хвилин, тому може допомогти бразильській команді і залишитися в ній надовше.
В Реал даний трансфер має відбутися наступного літа, контракт із Ендріком було узгоджено ще у 2022 році.
Минулого календарного року 17-річний гравець провів 53 матчів в усіх можливих турнірах та забив 14 голів.