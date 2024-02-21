Бразилия

У клубі сподіваються на форварда і його успішні виступи.

Палмейрас хоче залишити Ендріка до грудня 2024 року і сподівається домовитися з Реалом - повідомляє ресурс GOAL Brasil.

У клубі вважають, що з трансфером Кіліана Мбаппе форвард не матиме багато ігрових хвилин, тому може допомогти бразильській команді і залишитися в ній надовше.

В Реал даний трансфер має відбутися наступного літа, контракт із Ендріком було узгоджено ще у 2022 році.

Минулого календарного року 17-річний гравець провів 53 матчів в усіх можливих турнірах та забив 14 голів.