Англія

Сума компенсації за наставника Лестера становитиме понад 10 мільйонів євро.

Наразі триває процес підписання контракту про призначення нового головного тренера Челсі, яким стане Енцо Мареска. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт із 44-річним італійцем розрахований на п'ять років із можливістю продовження ще на один рік – до літа 2030 року.

Також зазначається, що Челсі виплатить компенсацію Лестеру за викуп контракту фахівця, сума якої складе понад 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону Лестер виграв Чемпіоншип і вийшов до АПЛ, де Челсі посів шосте місце.