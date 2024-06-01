Наразі триває процес підписання контракту про призначення нового головного тренера Челсі, яким стане Енцо Мареска. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт із 44-річним італійцем розрахований на п'ять років із можливістю продовження ще на один рік – до літа 2030 року.

Також зазначається, що Челсі виплатить компенсацію Лестеру за викуп контракту фахівця, сума якої складе понад 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону Лестер виграв Чемпіоншип і вийшов до АПЛ, де Челсі посів шосте місце.