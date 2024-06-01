Англія

Англієць точно змінить клубну прописку влітку.

Челсі близький до підписання центрального захисника Фулгема Тосіна Адарабіойо на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.

Над угодою з 26-річним англійцем тижнями працював Ньюкасл Юнайтед, але тепер явним фаворитом у боротьбі за гравця є саме Челсі. Переговори перебувають на завершальній стадії.

Таким чином, Адарабіойо може стати першим підписанням потенційного нового головного тренера "синіх" Енцо Марески. Раніше повідомлялося, що клуб підпише п'ятирічний контракт з італійським керманичем Лестер Сіті.

Фулгем Адарабіойо залишить в якості вільного агента, оскільки його контракт із клубом, розрахований до кінця червня 2024 року, не було продовжено.

Портал transfermarkt оцінює гравця в 20 мільйонів євро. Він є вихованцем Манчестер Сіті.

У поточному сезоні захисник узяв участь у 25 матчах лондонців у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.