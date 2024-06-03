Англія

Коментар від екс-захисника стосовно майбутнього команди.

Джеймі Каррагер висловив думку стосовно виступів Ліверпуля після відходу Юргена Клоппа.

"Я не думаю, що так станеться. Манчестер Юнайтед опустився з першого місця на сьоме, коли пішов Алекс Фергюсон", — цитує Джеймі ресурс Metro.

"Ліверпуль щойно фінішував на 3-й позиції, тому я не думаю, що ми опустимось до 10-го місця.

Я очікую, що ми будемо конкурентоспроможними, якщо у нас буде хороше літнє трансферне вікно. У нас є люди за лаштунками.

Я не думаю, що в Манчестер Юнайтед була така структура, коли Фергюсон пішов. Так само все було і з Венгером. Вони були футбольними менеджерами минулої формації, які керували всім. Ті часи минули.

Причина, чому ті часи минули — коли така фігура, ​​або будь-який менеджер йде далі, вам доводиться розпочинати все спочатку.

Я не думаю, що будь-який менеджер хоче цього. Я думаю, що той факт, що Арне Слот буде головним тренером, а не менеджером, досить показовий.

Я не бачу причин, щоб Ліверпуль так сильно впав, як Манчестер Юнайтед і Арсенал. Можливо, буде падіння, бо Юрген Клопп — чудовий тренер, але я все одно очікую, що Ліверпуль буде боротися за всі нагороди, включаючи Лігу чемпіонів".

Новим головним тренером Ліверпуля стане екс-наставника Феєнорду Арне Слот.