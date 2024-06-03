Англія

В лондонському клубі висловилися щодо призначення італійського фахівця на посаду керманича.

Напередодні офіційно стало відомо про призначення Енцо Марески, який раніше очолював Лестер Сіті, на посаду головного тренера першої команди лондонського Челсі.

Рада директорів та співвласники "пенсіонерів" опублікували спільну заяву щодо свого вибору саме на користь італійського фахівця.

"Ми раді вітати Енцо в Челсі. Він зарекомендував себе як чудовий тренер, здатний досягати вражаючих результатів із захоплюючим і впізнаваним стилем.

Енцо справив на нас глибоке враження під час наших дискусій, що передували його призначенню. Його амбіції та трудова етика збігаються з амбіціями клубу. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ним.

Ми раді вітати Енцо в сім'ї Челсі. Ми з нетерпінням чекаємо підтримки його та решти спортивної команди в реалізації їх потенціалу та наших очікувань протягом наступних років.

Він надзвичайно обдарований тренер і лідер, який, як ми впевнені, може допомогти реалізувати наше бачення та конкурентні цілі для клубу", — цитує слова ради директорів та співвласників Челсі офіційний сайт.

Зазначимо, що Енцо Мареска підписав із Челсі довгостроковий контракт на п'ять років із можливістю його продовження ще на один сезон.