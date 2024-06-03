Англія

Італієць замінив Почеттіно.

Новий головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про своє призначення в лондонський клуб. Його слова наводить офіційний сайт "синіх".

"Приєднатися до Челсі, одного з найбільших клубів світу — мрія будь-якого тренера. Ось чому я так радий цьому шансу.

Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з дуже талановитою групою гравців та персоналу для створення команди, яка продовжить традицію успіху клубу і змусить наших вболівальників пишатися", — заявив 44-річний фахівець.

Зазначимо, що до тренерського штабу Марески у Челсі увійдуть колишній воротар "пенсіонерів" Віллі Кабальєро, Денні Вокер, Мішель Де Бернардін, Маркос Альварес, Хаві Моліна та Роберто Вітьєлло. Також Бен Робертс приєднається до команди, як тренер воротарів та буде призначений керівником глобального відділу по роботі з голкіперами.