Англія

"Пенсіонери" не розглядають варіант із орендою молодого вінгера.

Молодий правий вінгер лондонського Челсі Омарі Гатчінсон не вирушить в чергову оренду цього літа, оскільки "пенсіонери" розглядають тільки його повноцінний трансфер. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Челсі оцінює 20-річного ямайця в 25-30 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як Штутгарт дуже хоче його підписати.

Утім, зазначається, що наразі фаворитами у боротьбі за Гатчінсона є клуби із англійської Прем'єр-ліги. Також у ямайському вінгері зацікавлені нідерландські Аякс та Феєнорд.

У минулому сезоні Омарі Гатчінсон виступав на правах оренди за Іпсвіч Таун, за який провів 50 матчів, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.