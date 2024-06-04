"Містяни" наразі є єдиним клубом, який готовий заплатити 100 мільйонів фунтів стерлінгів за бразильського хавбека.
Бруно Гімараес, Getty Images
04 червня 2024, 14:24
Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес може залишити свій клуб цього літа через те, що "сороки" мають відповідали правилам прибутковості та стійкості англійської Прем'єр-ліги (P&S).
Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Манчестер Сіті залишається найбільш ймовірним місцем, де може продовжити кар'єру 26-річний бразилець, оскільки "містяни" є єдиним клубом, який готовий активувати клаусулу гравця в розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів або запропонувати близьку до цього суму.
Зазначається, що Парі Сен-Жермен не робить активних дій для оформлення трансферу Бруно, незважаючи на тривалий інтерес до нього.
Аль-Хіляль також обговорював із Ньюкаслом активацію клаусули, проте сам бразильський хавбек не хоче їхати до Саудівської Аравії та не наполягає на зміні клубу, оскільки щасливий у таборі "сорок". Утім, наявність пункту про викуп у контракті Бруно не виключає його літнього трансферу.