Англія

"Містяни" наразі є єдиним клубом, який готовий заплатити 100 мільйонів фунтів стерлінгів за бразильського хавбека.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес може залишити свій клуб цього літа через те, що "сороки" мають відповідали правилам прибутковості та стійкості англійської Прем'єр-ліги (P&S).

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Манчестер Сіті залишається найбільш ймовірним місцем, де може продовжити кар'єру 26-річний бразилець, оскільки "містяни" є єдиним клубом, який готовий активувати клаусулу гравця в розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів або запропонувати близьку до цього суму.

Зазначається, що Парі Сен-Жермен не робить активних дій для оформлення трансферу Бруно, незважаючи на тривалий інтерес до нього.

Аль-Хіляль також обговорював із Ньюкаслом активацію клаусули, проте сам бразильський хавбек не хоче їхати до Саудівської Аравії та не наполягає на зміні клубу, оскільки щасливий у таборі "сорок". Утім, наявність пункту про викуп у контракті Бруно не виключає його літнього трансферу.