Англія

Бірмінгемці продовжують цікавитися можливістю переходу гравця збірної Англії.

Астон Вілла провела з Челсі попередні переговори з приводу підписання їхнього центрального півзахисника Конора Галлагера, передає видання The Athletic.

Контракт "синіх" із 24-річним англійцем втрачає чинність наприкінці червня 2025 року. Бірмінгемці прагнуть покращити склад, оскільки їм вдалося гарантувати свою участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. До того ж, повідомляється, що керманич Астон Вілли Унаї Емері є великим шанувальником гри Галлагера.

Четвертий колектив АПЛ-2023/24 підтримує контакти з оточенням півзахисника збірної Англії, вивчаючи можливість трансферу. Допомогти йому статися можуть здорові стосунки між клубами. Зазначимо, що портал transfermarkt оцінює вихованця Челсі в 50 мільйонів євро.

У вже завершеному клубному сезоні Галлагер узяв участь у 50 матчах "синіх" у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 9 асистами.

Раніше повідомлялося, що Ювентус домовився про трансфер півзахисника Астон Вілли Дугласа Луїса, тоді як півзахисник Росс Барклі може повернутися до бірмінгемців.