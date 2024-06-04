Ювентус домовився стосовно трансферу Дугласа Луїса влітку — повідомляє ресурс La Gazzetta dello Sport. 

Зараз команда узгодила деталі з півзахисником і буде вести перемовини з Астон Віллою. 

У складі англійського клубу Дуглас виступає з 2019 року. Перед можливим приходом до Ювентуса головного тренера Тіаго Мотти керівництво хоче підсилити колектив. 

Цього сезону 26-річний гравець провів 53 матчів в усіх можливих турнірах, забив 10 голів і віддав 9 асистів. 