Форвард зацікавив деякі команди своїми виступами.
Домінік Соланке, Getty Images
06 червня 2024, 20:35
Домінік Соланке має в своєму контракті велику суму відступних у розмірі 65 мільйонів євро — повідомляє журналіст Адам Левенталь.
Пункт можуть активувати лише декілька клубів, в тому числі Ліверпуль.
У складі Борнмута форвард виступає з 2019 року. До захисника команди також виявляє інтерес Манчестер Юнайтед.
Цього сезону 26-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти.