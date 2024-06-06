Англія

Форвард зацікавив деякі команди своїми виступами.

Домінік Соланке має в своєму контракті велику суму відступних у розмірі 65 мільйонів євро — повідомляє журналіст Адам Левенталь.

Пункт можуть активувати лише декілька клубів, в тому числі Ліверпуль.

У складі Борнмута форвард виступає з 2019 року. До захисника команди також виявляє інтерес Манчестер Юнайтед.

Цього сезону 26-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти.