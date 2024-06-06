Іспанія

Коментар від півзахисника стосовно виступів у команді.

Артур Вермерен висловив думку стосовно переходу до Атлетіко.

"Перейти в Атлетіко не було помилкою, це було з думкою про майбутнє", — цитує півзахисника Mundo Deportivo.

"Я знав, що є шанс, що я не буду багато грати, але навіть зараз я б прийняв те саме рішення на 100%".

У складі Атлетіко Артур виступає з 2024 року.

Цього сезону 19-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 6 асистів.