Англія

Футболіст може продовжити кар'єру в Іспанії.

Півзахисник Астон Вілли Ніколо Дзаніоло повернеться до Галатасарая після оренди в англійському клубі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 24-річний італієць не буде викуплений клубом АПЛ, а натомість він може вирушити до Вільярреала, який активно працює над переходом футболіста.

У "левів" була опція викупу Ніколо за 20 мільйонів євро та ще 7 млн ​​євро у якості бонусів.

Минулого сезону Дзаніоло провів 40 матчів, у яких забив три м'ячі. Наприкінці сезону він отримав миркроперелом стопи, через що пропустить Євро-2024.

За підсумками сезону Вільярреал посів восьме місце у Ла Лізі, а Астон Вілла стала четвертою в АПЛ та вийшла до Ліги чемпіонів.