Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський нападник отримав пошкодження у матчі з Ліверпулем, через що не зможе зіграти на Євро-2024.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла врятувала нічию з Ліверпулем (3:3), тоді як рятівний дубль на свій рахунок оформив Джон Дуран, який замінив на 79-ій хвилині замість травмованого Ніколо Дзаніоло.

Як повідомляє CdS, після проходження медичного огляду у 24-річного італійця діагностували серйозне пошкодження, а саме мікроперелом стопи. На відновлення цієї травми потрібно щонайменше місяць.

Таким чином, за інформацією джерела, Дзаніоло не зможе допомогти збірній Італії та пропустить Євро-2024, яке пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Зазначимо, що Ніколо Дзаніоло також пропустив минуле Євро-2020 через розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

У цьому сезоні італієць провів за Астон Віллу 1361 хвилину у 40 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи.