Англія

Поляк може піти на підвищення.

Голкіпер Ніцци Марцин Булка може змінити клубну прописку, повідомляє L'Équipe.

За даними джерела, лондонці проявляють інтерес до голкіпера Ніцци. 24-річний футболіст є вихованцем Челсі, але так і не зіграв за основну команду. Тако Мілан зацікавлений у його послугах.

Ніцца прагне продовжити контракт Булки, який спливає у 2026 році. Стверджується, що поляк хоче збільшити свою поточну зарплату — з 55 000 євро на місяць до 200 000.

В минулому сезоні на рахунку поляка 38 матчів, із яких 18 — "на нуль".