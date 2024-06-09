Англія

Француз відзначив нідерландського колегу.

Центральний захисник лондонського Арсеналу та збірної Франції Вільям Саліба оцінив ігрові навички нідерландського колеги по позиції з Ліверпуля Вірджила ван Дейка. Цитує центрбека L'Equipe.

"У ван Дейка є особлива аура. Він бос оборони, який усім командує. Відчувається, що він лякає нападників. Я починаю відчувати те ж саме і розумію, що нападники відчувають страх.

Іноді, коли гравці перебувають у твоїй зоні, їм не весело. Коли в матчі суперник опиняється зі мною сам на сам і раптом починає відходити назад, уникаючи дуелі, це приємно", — заявив француз.