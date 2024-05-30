Англія

Клуб влітку хоче розпочати підготовку з захисником у складі.

Арсенал не буде відпускати Вільяма Саліба в збірну Франції на Олімпійські ігри — повідомляє ресурс Le Parisien.

Англійська команда хоче розпочати підготовку з Вільямом у складі.

Своє бажання зіграти на турнірі висловив Кіліан Мбаппе. Щодо Олімпійських ігор, то вони розпочнуться 26 липня.

Цього сезону 23-річний гравець провів 50 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.