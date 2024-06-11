Англія

Голкіпер Бернлі коштуватиме "сорокам" близько 20 мільйонів євро.

Голкіпер Бернлі Джеймс Траффорд, команда якого вилетіла з АПЛ за підсумками сезону, може залишитися в англійській першості.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Ньюкасл Юнайтед близький до підписання 21-річного англійця за 20 мільйонів євро, з яким вже узгоджено контракт до літа 2029 року.

Зазначається, що рідний клуб Траффорда — Манчестер Сіті — має отримати 20% від цієї суми за попередньою угодою з Бернлі.

У сезоні-2023/24 Джеймс Траффорд провів за Бернлі 28 матчів у рамках АПЛ, в яких він пропустив 62 голи та двічі відстояв "на нуль".