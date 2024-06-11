Англія

Коментар від форварда стосовно гри команди.

Тео Волкотт висловив думку стосовно прогресу Арсеналу під керівництвом Мікеля Артети.

"Арсенал чудово впорався, вони були в чемпіонській гонці протягом усього сезону і багато чому навчилися на попередніх помилках. Я думаю, те, що зробив Мікель Артета, і атмосфера в Арсеналі просто неймовірні", — цитує форварда ресурс BBC.

"Я сказав би, що Мікель не так сильно довіряв своїй лаві запасних. Ми можемо пошукати гравців за кордоном, але я дуже вірю у тих, хто добре зарекомендував себе в АПЛ".

У АПЛ англійська команда зайняла друге місце.