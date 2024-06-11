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Переговори щодо польського голкіпера знаходяться на завершальній стадії.

Голкіпер збірної Польщі та туринського Ювентуса Войцех Щесни знаходиться за крок від того, щоб продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ан-Наср майже повністю узгодив із 34-річним поляком дворічний контракт, тоді як переговори сторін знаходяться на фінальній стадії.

За інформацією джерела, Ювентус очікує отримати за Щесни 5 мільйонів євро та звільнити свою зарплатну відомість з урахуванням того, що його угода з польським воротарем спливає влітку 2025 року.

Раніше повідомлялося, що зарплата Войцеха Щесни в Ан-Насрі складатиме близько 19 мільйонів євро на рік.

У минулому сезоні польський голкіпер провів за Ювентус 35 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 30 голів та 15 разів відстояв "на нуль".