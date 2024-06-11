Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

53-річний фахівець очолює англійців із 2016 року.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт заявив, що чемпіонат Європи 2024 року в Німеччині може бути його останнім шансом привести національну команду до перемоги на крупному турнірі.

53-річний Саутгейт очолює збірну Англії з 2016 року, контракт розрахований до 31 грудня 2024 року.

"Якщо ми не виграємо, мене, ймовірно, тут більше не буде. Тож, можливо, це мій останній шанс. Думаю, приблизно половина тренерів збірних йдуть після турнірів — така суть міжнародного футболу.

Я тут уже майже вісім років, і ми були близькі. Не можна постійно говорити: "Будь ласка, ще трохи". У якийсь момент люди просто втрачають віру в твої слова.

Якщо ми хочемо бути великою командою, якщо я хочу бути топ-тренером, то необхідно показувати результати у важливі моменти", — сказав Саутгейт в інтерв'ю Bild.

На груповому етапі Євро-2024 Англія зіграє із Сербією (16 червня), Данією (20 червня) і Словенією (25 червня).