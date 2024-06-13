Англія

Англійці підписали талановитого бразильця.

Бразильський півзахисник Луїс Гільєрме став гравцем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє офіційний сайт "молотобойців".

"Вест Гем Юнайтед" радий оголосити про підписання п'ятирічного контракту з молодим бразильським вінгером Луїсом Гільєрме з Палмейраса.

18-річний футболіст завершить свій перехід у п'ятницю, 14-го червня, коли офіційно відкриється літнє трансферне вікно, за умови отримання міжнародного дозволу та дозволу на роботу.

Він вважається одним із найперспективніших гравців у південноамериканському футболі і, незважаючи на свій юний вік, вже провів 40 матчів за Палмейрас, виграв титул чемпіона Бразилії, зіграв у Кубку Лібертадорес та став чемпіоном своєї країни серед юнаків до 20 років", — йдеться в заяві англійського клубу.