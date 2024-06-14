Нідерландський захисник — головна ціль саудівського клубу цього літа.
Вірджил ван Дейк, Getty Images
14 червня 2024, 07:40
Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, у послугах 32-річного голландця зацікавлений Ан-Наср, у складі якого виступають Емерік Лапорт, Марцело Брозович, Отавіо, Садіо Мане та Кріштіану Роналду.
Зазначається, що генеральний директор саудівського клубу вже провів зустріч із футболістом і запропонував йому контракт, згідно з яким він стане найоплачуванішим гравцем на своїй позиції у світі.
Минулого сезону ван Дейк провів 48 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти. Його чинний контракт із "червоними" розрахований до літа 2025 року.