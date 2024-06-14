Англія

Нідерландський захисник — головна ціль саудівського клубу цього літа.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного голландця зацікавлений Ан-Наср, у складі якого виступають Емерік Лапорт, Марцело Брозович, Отавіо, Садіо Мане та Кріштіану Роналду.

Зазначається, що генеральний директор саудівського клубу вже провів зустріч із футболістом і запропонував йому контракт, згідно з яким він стане найоплачуванішим гравцем на своїй позиції у світі.

Минулого сезону ван Дейк провів 48 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти. Його чинний контракт із "червоними" розрахований до літа 2025 року.