Італія

Майбутнє поляка знову оповите невідомістю.

У переговорах між Ювентусом та Ан-Насром щодо трансферу голкіпера Войцеха Щесни виникли проблеми, передає журналіст Фабріціо Романо.

Переїзд 34-річного поляка до Саудівської Аравії опинився під загрозою зриву. Наразі невідомо, що саме стало причиною таких змін після просунутих переговорів між клубами. Повідомлялося, що в Ан-Насрі воротар отримуватиме 19 млн євро на рік у рамках контракту на два сезони.

Щесни в уже завершеній кампанії-2023/24 взяв участь у 35 матчах Ювентуса в чемпіонаті Італії, пропустивши 30 голів і 15 разів зберігши свої ворота "сухими".

Зазначимо, що голкіпер потрапив до остаточної заявки збірної Польщі на Євро-2024. Поляки опинилися в групі D разом з Австрією, Францією та Нідерландами.

Нагадаємо, Ювентус уже оголосив про призначення нового головного тренера.