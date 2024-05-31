Збірна найкращих в сезоні-2023/24.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
31 травня 2024, 15:30
Goal склав символічну збірну сезону із гравців топ-5 ліг. До списку потрапили найкращі гравці сезону-2023/24 на кожній позиції.
Воротар: Ян Зоммер (Інтер);
Центральні захисники: Вільям Саліба (Арсенал), Матс Гуммельс (Боруссія), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль);
Флангові захисники: Алекс Грімальдо, Джеремі Фрімпонг (обидва — Баєр);
Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті) Джуд Беллінгем (Реал);
Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Філ Фоден (Манчестер Сіті).
Також Goal відзначив виступи деяких гравців, які не представлені у списку: Флоріана Віртца (Баєр), Вінісіуса Жуніора (Реал), Коула Палмера (Челсі), Тена Копмейнерса (Аталанта), Ашрафа Хакімі (ПСЖ) та Ніко Шлоттербека (Боруссія).