Goal склав символічну збірну сезону із гравців топ-5 ліг. До списку потрапили найкращі гравці сезону-2023/24 на кожній позиції.

Воротар: Ян Зоммер (Інтер);

Центральні захисники: Вільям Саліба (Арсенал), Матс Гуммельс (Боруссія), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль);

Флангові захисники: Алекс Грімальдо, Джеремі Фрімпонг (обидва — Баєр);

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті) Джуд Беллінгем (Реал);

Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Філ Фоден (Манчестер Сіті).

Також Goal відзначив виступи деяких гравців, які не представлені у списку: Флоріана Віртца (Баєр), Вінісіуса Жуніора (Реал), Коула Палмера (Челсі), Тена Копмейнерса (Аталанта), Ашрафа Хакімі (ПСЖ) та Ніко Шлоттербека (Боруссія).