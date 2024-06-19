Англія

Екскерманич Челсі має великі шанси замінити Енцо Мареску, який пішов із табору "лисиць" саме в Челсі.

Після виграшу Чемпіоншипу та повернення Лестера до англійської Прем'єр-лігу, вже колишній головний тренер команди Енцо Мареска вирішив погодитися на пропозицію лондонського Челсі, що стало сюрпризом для босів "лисиць" та початком ними пошуку нового керманича.

Напередодні стало відомо про те, що Лестер Сіті здійснив перші контакти із вільним агентом Гремом Поттером, який після вражаючої роботи та побудови системи в Брайтоні погодився вирушити до Челсі, але був звільнений недосвідченими у футболі новими власниками "пенсіонерів" вже протягом першого ж сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переговори між "лисицями" та англійським фахівцем перебувають на завершальній стадії, а сторони знаходяться на етапі обговорення останніх деталей та складу тренерського штабу.

Таким чином, Грем Поттер, скоріш за все, найближчим часом повернеться до роботи після стресового періоду в лондонському Челсі та стане новим головним тренером Лестера.