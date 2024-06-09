У клубі продовжують шукати наступника Енцо Марески, який перебрався до Челсі.
Грем Поттер, Getty Images
09 червня 2024, 13:13
Лестер Сіті контактував із представником Грема Поттера, продовжуючи пошуки нового головного тренера, передає видання The Telegraph.
Екскерманич Челсі вважається серйозною ціллю для "лисиць". Тим не менш, у клубі розуміють, що отримати підпис 49-річного англійця буде непросто.
Лестер Сіті завжди високо оцінював Поттера, а нещодавно зв'язався з його представником, щоб отримати більш чітке уявлення про його погляди.
Ще одним кандидатом на посаду головного тренера "лисиць" є нинішній керманич Вест Бромвіч Альбіон Карлос Корберан.
Нагадаємо, нещодавно Лестер Сіті повідомив про продовження контрактів із Вестергором і Варді, а також оголосив про відхід Іхеаначо, Олбрайтона і Прата.
Разом з Енцо Марескою, який став керманичем Челсі, клуб із Лестера виграв Чемпіоншип і повернувся до англійської Прем'єр-ліги на сезон-2024/25.