Англія

У клубі продовжують шукати наступника Енцо Марески, який перебрався до Челсі.

Лестер Сіті контактував із представником Грема Поттера, продовжуючи пошуки нового головного тренера, передає видання The Telegraph.

Екскерманич Челсі вважається серйозною ціллю для "лисиць". Тим не менш, у клубі розуміють, що отримати підпис 49-річного англійця буде непросто.

Лестер Сіті завжди високо оцінював Поттера, а нещодавно зв'язався з його представником, щоб отримати більш чітке уявлення про його погляди.

Ще одним кандидатом на посаду головного тренера "лисиць" є нинішній керманич Вест Бромвіч Альбіон Карлос Корберан.

Нагадаємо, нещодавно Лестер Сіті повідомив про продовження контрактів із Вестергором і Варді, а також оголосив про відхід Іхеаначо, Олбрайтона і Прата.

Разом з Енцо Марескою, який став керманичем Челсі, клуб із Лестера виграв Чемпіоншип і повернувся до англійської Прем'єр-ліги на сезон-2024/25.