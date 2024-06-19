Англія

Нідерландець був готовий піти з Феєнорда лише заради "фантастичного клубу".

Арне Слот в першому інтерв'ю в якості головного тренера Ліверпуля розповів про те, як приймав рішення очолити "червоних", передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Арне Слот: прикордонний "священик",

народжений для тренерської роботи

Нідерландський спеціаліст зазначив, що був щасливий у Феєнорді, який він очолював із липня 2021 року, але не міг не скористатися можливістю стати керманичем Ліверпуля.

"Я думаю, що такі моменти [коли виникла можливість стати наступником Клоппа] завжди є дуже приватним, тому що ніхто про це має знати. Тож коли ти вперше чуєш, що Ліверпуль зацікавився тобою, тобі варто залишити це між собою та своєю дружиною. Я завжди знав, що клуб, до якого я переберуся, залишивши Феєнорд, має бути фантастичним, і це був Ліверпуль і ліга також. Мені здається, рік тому мною цікавилися кілька клубів Прем'єр-ліги, але я вирішив продовжити роботу у Фейєнорді з думкою залишитися там ще на два сезони.

Але через рік з'явився Ліверпуль і – як я щойно розповідав вам про суперництво між Манчестер Сіті та Ліверпулем і багато матчів, які ми, як футбольні вболівальники, бачили, – цей вибір не був важким. Хоча, як я вже казав, я був дуже щасливий у Феєнорді, як я там працював з уболівальниками, персоналом і гравцями. Але це була можливість, якою я мав скористатися", — заявив 45-річний Слот.

Нагадаємо, Ліверпуль офіційно представив Арне сьогодні, 19 червня.