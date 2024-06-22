Англія

Талановитий гравець збірної Німеччини може вже влітку змінити клубну прописку.

Центральний нападник Гоффенгайма Максімілан Беєр опинився в сфері інтересів Челсі, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Протягом кількох останніх днів лондонці збирали інформацію про 21-річного німця. Повідомляється, що угода Беєра з Гоффенгаймом включає клаусулу, яка становить близько 30 мільйонів євро.

Плеттенберг зазначив, що центрфорвардом цікавляться ще кілька клубів АПЛ. Раніше повідомлялося про інтерес до Максіміліана з боку Баєра. Челсі ж наразі не є лідером у боротьбі за підписання гравця.

Сам Беєр буде готовий залишити Гоффенгайм лише у випадку, якщо в новому клубі все дійсно ідеально йому підійде. Контракт із зінсгаймцями розраховано до кінця червня 2027 року.

У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 35 матчах колективу Пеллегріно Матараццо в усіх турнірах, відзначившись 16 голами і 3 асистами.

Беєр опинився в остаточній заявці збірної Німеччини на Євро-2024. У перших двох турах групового етапу він участі не брав.