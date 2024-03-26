Німеччина

Лідер Гоффенгайма зацікавив леверкузенців.

Баєр зацікавлений у підписанні центрального нападника Гоффенгайма Максіміліана Беєра, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Беєр може перебратися до Баєра в якості можливої заміни Адама Гложека або якщо "фармацевти" отримають пропозицію щодо Віктора Боніфаса, від якої не зможуть відмовитися.

У Леверкузені усвідомлюють, що потенційне придбання 21-річного німця буде дуже недешевим. За даними Плеттенберга, клаусула нападника на літнє трансферне вікно становить близько 30 мільйонів євро.

Контракт Беєра з Гоффенгаймом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює виконавця у 12 млн.

У поточному сезоні Беєр взяв участь у 27 матчах Гоффенгайма у всіх турнірах, відзначившись 12 результативними ударами і 5 асистами. Він є лідером клубу за системою гол+пас.

Сьогодні, 26 березня, нападник може дебютувати за збірну Німеччини у товариському матчі проти збірної Нідерландів.