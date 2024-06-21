Англія

Колишній нідерландський форвард спробує повернути "бордових" до АПЛ.

Екс-нападник Манчестер Юнайтед та мадридського Реала Рууд ван Ністерлой незабаром може очолити Бернлі. Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, 47-річний нідерландець є головним фаворитом на посаду наставника команди, якою минулого сезону керував Венсан Компані, який цього літа очолив Баварію.

Зазначається, що першим завданням ван Ністерлоя стане рішення про долю нападника Ваута Веггорста, з яким є контракт до літа 2025 року. У минулому він виявився непотрібним Компані та на правах оренди перебрався до Гоффенгайму. На його рахунку 31 матч, вісім голів та чотири асисти.

Останнім місцем роботи Ван Ністерлоя був ПСВ, де він працював асистентом Петера Боса та тренував молодіжну команду. Також він був помічником у збірній Нідерландів.

Також видання стверджує, що нещодавно ван Ністерлою запропонували очолити Херенвен, але він відмовився.

Нагадаємо, за підсумками сезону Бернлі вилетів до Чемпіоншипу.