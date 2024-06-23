Англія

Бірмінгемці підписали фіналіста Ліги чемпіонів.

Нідерландський фланговий захисник Іан Матсен перейшов до Астон Вілли, стверджує Фабріціо Романо.

Сума трансферу 37,5 млн фунтів. Контракт до 2030 року.

Першу половину минулого сезону Ян Матсен відіграв у складі Челсі, записавши на свій рахунок 15 матчів без результативних дій. В січні нідерландець на правах оренди приєднався до дортмундської Боруссії за яку провів 23 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Разом з "Джмелями" Матсен дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у вирішальному двобої мадридському Реалу (0:2).