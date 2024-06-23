Бірмінгемці підписали фіналіста Ліги чемпіонів.
ЯН МАТСЕН, GETTY IMAGES
23 червня 2024, 20:47
Нідерландський фланговий захисник Іан Матсен перейшов до Астон Вілли, стверджує Фабріціо Романо.
Сума трансферу 37,5 млн фунтів. Контракт до 2030 року.
Першу половину минулого сезону Ян Матсен відіграв у складі Челсі, записавши на свій рахунок 15 матчів без результативних дій. В січні нідерландець на правах оренди приєднався до дортмундської Боруссії за яку провів 23 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Разом з "Джмелями" Матсен дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у вирішальному двобої мадридському Реалу (0:2).