Україна

Цікава заява функціонера щодо майбутнього криворізького клубу.

Генеральний директор криворізького Кривбасу Володимир Баєнко — про перехід Данила Бескоровайного до Полісся та кадрову роботу.

"Це рішення Кривбасу, президента та самого футболіста. Був запит від Полісся, тому ми швидко домовились. Усі деталі владнали. Так, пішов один з лідерів команди, але це футбол.

Відкривається літнє трансферне вікно. Тому це не вперше, що хтось з футболістів залишає клуб. У когось закінчується контракт, хтось буде працювати у нас, хтось шукає собі іншу команду. Так, ми працюємо над підсиленням, шукаємо нових гравців.

Для Кривбасу взагалі буде цікаве трансферне вікно, тому що зараз перед клубом стоять серйозні завдання. У нас обмаль часу на трансфери, адже згодом стартує новий сезон єврокубків та УПЛ. Кривбас рухається тільки вперед", — заявив Баєнко.