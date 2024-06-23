Німеччина

"Бикам" потрібен 21-річний вихованець "червоних".

Опорний півзахисник Ліверпуля Тайлер Мортон зацікавив РБ Лейпциг, передає видання The Times.

"Бики" прагнуть запропонувати 21-річному англійцю повноцінну угоду, вбачаючи в ньому важливе підписання. Інтерес до Мортона також виявляють деякі клуби Чемпіоншипу, готові орендувати гравця.

Вважається, що свого опорника "червоні" зараз оцінюють у 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Майбутнє Тайлера також залежить від планів на нього нового головного тренера Ліверпуля Арне Слота.

Півзахисник є вихованцем мерсисайдського клубу. Також на його рахунку гол і 3 асисти в 3 матчах за збірну Англії U-21.

У сезоні-2023/24 Мортон виступав за Галл Сіті на правах оренди. У 41 матчі Чемпіоншипу та Кубка Англії він відзначився 3 голами і 5 асистами.