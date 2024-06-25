Англія

Причиною відмови є фінансові питання, які наразі "пенсіонери" вирішити не здатні.

Нападник Атлетіка Більбао Ніко Вільямс входив до шорт-листа лондонського Челсі як одним із варіантів посилення атаки цього літа, проте "пенсіонери" вирішили відмовити від ідеї його підписання. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, причиною відмови від трансферу 21-річного іспанського вінгера стали фінансові аспекти, які на цьому етапі є неможливими для реалізації з боку Челсі.

Мова йде про клаусулу Ніко Вільямса в розмірі 58 мільйонів євро, комісії та високі запити гравця щодо умов особистого контракту.

Нагадаємо, в останньому сезоні Вільямс-молодший провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 15 асистів. Раніше він заявлял, що щасливий в Атлетіку.