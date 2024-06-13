Коментар від вінгера стосовно гри в іспанській команді.
Ніко Вільямс прокоментував виступи у складі Атлетіка.
"Я дуже щасливий в Атлетіку, це клуб, який дав мені все. Це клуб, який зробив ставку на мене на 100%", — цитує вінгера ресурс Marca.
"Дуже щасливий у Більбао – це те, що можу сказати.
З яким гравцем я хотів би зіграти у клубі? Кіліан Мбаппе. Підписати контракт з Реалом? Ні, ні, ні. У збірній, збірній".
Також Атлетік продовжив угоду з Андер Еррерою.
Цього сезону 21-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 15 асистів.