Іспанія

Коментар від вінгера стосовно гри в іспанській команді.

Ніко Вільямс прокоментував виступи у складі Атлетіка.

"Я дуже щасливий в Атлетіку, це клуб, який дав мені все. Це клуб, який зробив ставку на мене на 100%", — цитує вінгера ресурс Marca.

"Дуже щасливий у Більбао – це те, що можу сказати.

З яким гравцем я хотів би зіграти у клубі? Кіліан Мбаппе. Підписати контракт з Реалом? Ні, ні, ні. У збірній, збірній".

Також Атлетік продовжив угоду з Андер Еррерою.

Цього сезону 21-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 15 асистів.