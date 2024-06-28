Англія

Кірнан ідеально підходить під стиль нового тренера Челсі Енцо Марески.

Півзахисник Лестера Кірнан Дьюзбері-Голл може стати гравцем Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, офіційної пропозиції від "синіх" поки немає, але сам 25-річний англієць і клуб готові розпочати переговори по можливому трансферу.

Також зазначається, що Кірнан ідеально підходить під стиль нового тренера Челсі Енцо Марески.

Нагадаємо, Дьюзбері-Голл виступає за Лестер з 2021 року. Минулого сезону він провів 49 матчів, у яких відзначився 12 голами та 14 результативними передачами.