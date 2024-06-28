Кірнан ідеально підходить під стиль нового тренера Челсі Енцо Марески.
Кірнан Дьюзбері-Голл, Getty Images
28 червня 2024, 08:50
Півзахисник Лестера Кірнан Дьюзбері-Голл може стати гравцем Челсі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, офіційної пропозиції від "синіх" поки немає, але сам 25-річний англієць і клуб готові розпочати переговори по можливому трансферу.
Також зазначається, що Кірнан ідеально підходить під стиль нового тренера Челсі Енцо Марески.
Нагадаємо, Дьюзбері-Голл виступає за Лестер з 2021 року. Минулого сезону він провів 49 матчів, у яких відзначився 12 голами та 14 результативними передачами.