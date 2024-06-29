Англія

Зірка збірної Іспанії матиме чималий попит на трансферному ринку.

Іспанський фланговий нападник Ніко Вільямс наразі перебуває в таборі національної збірної на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині та проводить приголомшливий турнір.

За рахунок цього, у тому числі, пожвавлюється інтерес потенційних претендентів на 21-річного виконавця на клубному рівні.

Раніше стало відомо, що каталонська Барселона на лондонський Челсі зацікавленні в придбанні вінгера баскського Атлетіка.

Однак для "синіх" клаусула в 58 млн євро виявилась такою, що змусила припинити перемовини.

А тим часом інший клуб із столиці Великої Британії, Арсенал, долучився до процесу перемовин.

Повідомляється, що гравець вирішив розв’язувати питання щодо власного майбутнього лише після завершення Євро-2024.

У минулому сезоні Ніко провів 39 матчів, забив вісім голів та віддав 19 гольових передач.