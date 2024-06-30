Англія

Досвідчений півзахисник може завершити міжнародну кар’єру.

Збірна Хорватії на чемпіонаті Європи-2024 здобула всього два очки, тому не мала шансів у боротьбі за вихід до плей-оф турніру з третього місця групи B у складі Іспанії, Італії та Албанії.

Ще до початку турніру існувала впевненість у тому, що для 38-річного півзахисника "картатих" Луки Модрича змагання в Німеччині стануть останніми в якості професійного футболіста.

На це вказувало, зокрема, бажання самого гравця виступати за збірну рівно до тих пір, поки він грає за мадридський Реал, про новий контракт із яким розмови йдуть виключно в контексті лише одного додаткового сезону.

Утім, після завершення виступів Хорватії на Євро-2024 володар Золотого м’яча залишив неоднозначне повідомлення у своїх соціальних мережах.

"У цій футболці я пережив моменти найбільшої радості та гордості у своєму житті.

На Євро-2024 ми пережили менш красиву сторону футболу, але гордість за те, що граємо за Хорватію, не залежить від результатів.

Дякую вам за величезну підтримку", — заявив хорватський виконавець.

Нагадаємо, що Модрич грає за збірну Хорватії з березня 2006 року й провів уже 178 матчів, забивши 26 голів та віддавши 29 гольових передач.