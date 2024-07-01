Англія

Лондонці підписала талановитого іспанця.

Лондонський Челсі оформив трансфер нападника Марка Гую з каталонської Барселони. Про це повідомляє офіційний сайт "Синіх".

Контракт підписано терміном до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт сума переходу склала шість мільйонів євро.

"Дуже щасливий підписати контракт із Челсі. Я щосили намагався заснути перед поїздкою сюди, тому що дуже сильно хвилювався. Англійська Прем'єр-Ліга була мрією для мене" — наводить слова Гую офіційний сайт лондонського клубу.

За дорослу команду Барселони 18-річний Марк Гую загалом провів сім матчів та забив два голи.

Раніше повідомлялося, що Челсі підписав Келлімана.