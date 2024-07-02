Англія

Угода з вихованцем Лідса буде розрахована до літа 2030 року.

Півзахисник Лідса Арчі Грей найближчим часом стане гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

З 18-річним англійцем, який є вихованцем Лідса, вже погоджено контракт до літа 2030 року.

Також наголошується, що у зворотному напрямку зі складу "шпор" до Лідса перейде захисник Джо Родон, який минулого сезону виступав за "павлинів" на правах оренди.

Минулого сезону Грей провів 52 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти. На рахунку 26-річного валлійця Родона 50 ігор.