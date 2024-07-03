Англія

Іліман Ндіає повернувся до англійської Прем'єр-ліги.

Центральний нападник Іліман Ндіає залишив марсельський Олімпік заради Евертона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 24-річним сенегальцем розраховано до кінця червня 2029 року. За даними transfermarkt, Марсель отримав за свого гравця 18.5 мільйонів євро.

Iliman Ndiaye is a Blue! ✍️🔵 pic.twitter.com/qy61FvlOQ8 — Everton (@Everton) July 3, 2024

До Ліги 1 Ндіає перебрався лише рік тому, залишивши Шеффілд Юнайтед. У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 46 матчах у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 5 асистами.

Для Евертона Іліман став другим літнім підписанням. Нещодавно "іриски" також придбали півзахисника Астон Вілли.