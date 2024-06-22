"Іриски" посилилися півзахисником Астон Вілли.
Тім Айрогбунам, фото Евертон
22 червня 2024, 15:31
Центральний півзахисник Астон Вілли Тім Айрогбунам із липня стане гравцем Евертона, передає офіційний сайт "ірисок".
Із 20-річним англійцем, якому наприкінці червня (30) виповниться 21, мерсисайдці підписали контракт, розрахований до кінця червня 2027 року.
За даними журналіста Фабріціо Романо, Айрогбунам обійшовся Евертону в 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що частиною угоди буде перехід до Астон Вілли нападника Евертона Льюїса Доббіна.
У сезоні-2023/24 півзахисник узяв участь у 15 матчах бірмінгемців, не відзначившись результативними діями.