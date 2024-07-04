Англія

Нідерландець залишається на своїй посаді.

Манчестер Юнайтед оголосив про продовження контракту з головним тренером Еріком тен Гагом.

Угода з тен Гагом буде діяти до літа 2026 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Тен Гаг прийшов в МЮ з Аякса влітку 2022 року. За цей період нідерландський фахівець провів на чолі "червоних дияволів" 114 матчів (68 перемог, 15 нічиїх та 31 поразка). Серед його здобутків у Манчестері — Кубок Англії та Кубок ліги.

В попередньому сезоні клуб посів 8-ме місце в АПЛ.

Крім Аякса тен Гаг працював у Гоу Ехед Іглс та Утрехті.