Англія

Коуч пролонгував свою співпрацю з клубом.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував продовження контракту з клубом.

"Я дуже радий, що досяг угоди з клубом про продовження спільної роботи. Оглядаючись на минулі два роки, ми можемо з гордістю відзначити два трофеї та безліч прикладів прогресу порівняно з тим, у якому стані була команда, коли я приєднався до неї.

Однак ми також повинні чітко розуміти, що ми маємо зробити ще багато копіткої роботи, щоб досягти очікуваного від «Манчестер Юнайтед» рівня, а це означає боротьбу за титули в Англії та Європі.

У ході розмов з керівництвом клубу ми дійшли повної єдності у нашому баченні досягнення цих цілей, і ми маємо твердий намір пройти цей шлях разом", – заявив тен Гаг.