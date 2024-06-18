Англія

"Молотобійці" можуть спробувати підписати Кілмана.

Вест Гем веде роботу в напрямку підписання захисника Вулвергемптона Макса Кілмана, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в послугах футболіста зацікавлений новий тренер "молотобійців" Хулен Лопетегі. Підписати гравця "вовків" буде непросто, адже його поточний клуб бажає зберегти захисника.

Поточний контракт 26-річного гравця з клубом діє до 30 червня 2028 року з зарплатнею 2,6 млн фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн євро.