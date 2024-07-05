Англія

У клубі займаються пошуками нового наставника.

Колишній головний тренер Брюгге Скотт Паркер невдовзі повернеться до роботи, повідомляє Фабріціо Романо.

Як стверджує джерело, Паркер очолить Бернлі, який нещодавно залишив Венсан Компані. Угода між клубом, який вилетів до Чемпіоншипу, та 43-річним тренером укладена.

Крім Брюгге Паркер працював у Фулгемі та Борнмуті.

Першим підписанням за нового тренера стане Лукас Пірес із Сантоса. Усі документи вже оформлені.

Нагадаємо, Паркер залишив Брюгге торік. Після цього він залишався без роботи.